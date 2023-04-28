Ministério Público denuncia suspeito de vazar fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz

Marília Mendonça faleceu em 5 de novembro de 2021, em uma queda de avião; O cantor Gabriel Diniz faleceu no dia 27 de maio de 2019, também em um acidente aéreo Crédito: Adriano Vizoni/Raul Spinassé/Folhapress

O homem que divulgou imagens dos corpos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz nas redes sociais foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A denúncia foi ajuizada pelo Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber) no dia 26 de abril.

Segundo o MP, a divulgação das imagens teve uma proporção enorme por ter gerado a curiosidade mórbida de diversos usuários. Porém, foi descoberto que além do vilipêndio, ou seja, o crime de humilhação e desrespeito cometido contra cadáveres, o acusado também vai responder por alguns outros.

Dentre eles a divulgação do nazismo, racismo e xenofobia. Ele é acusado de ter induzido e incitado discriminação e preconceito de raça e etnia contra nordestinos, chamando-os de "escória" e colocando-os como problema do Brasil.

O acusado fez ainda uso de documento de identidade falso e atentou contra a segurança e funcionamento das atividades escolares por divulgar na internet publicações exaltando novos atentados em 20 de abril de 2023.