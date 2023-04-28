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Investigação

MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual no BBB 23

Polícia Civil confirma que inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:17

Cara de Sapato e MC Guimê são eliminados do BBB 23
Cara de Sapato e MC Guimê são eliminados do BBB 23 Crédito: Globo
MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27), pelo crime de importunação sexual dentro do BBB 23. A informação foi confirmada pelo advogado de Cara de Sapato, Ricardo Sidi, à reportagem. Os dois ex-participantes foram expulsos após os supostos abusos contra a mexicana Dania Mendez, dentro do reality show.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro não comentou sobre o caso, já que ele corre em sigilo. "De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, o inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público", informou, em nota. A reportagem também procurou a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam, e não obteve respostao.
O advogado de Cara de Sapato, Ricardo Sidi, afirmou que "discorda frontalmente do entendimento da delegada". "Embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito", aponta ele, em nota.
O advogado de Mc Guimê, José Estevam, foi contatado pela reportagem e não retornou até a publicação desta reportagem.
A investigação contra os ex-brothers foi aberta no dia 16 de março.

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