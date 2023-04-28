MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual no BBB 23

Cara de Sapato e MC Guimê são eliminados do BBB 23 Crédito: Globo

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27), pelo crime de importunação sexual dentro do BBB 23. A informação foi confirmada pelo advogado de Cara de Sapato, Ricardo Sidi, à reportagem. Os dois ex-participantes foram expulsos após os supostos abusos contra a mexicana Dania Mendez, dentro do reality show.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro não comentou sobre o caso, já que ele corre em sigilo. "De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, o inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público", informou, em nota. A reportagem também procurou a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam, e não obteve respostao.

O advogado de Cara de Sapato, Ricardo Sidi, afirmou que "discorda frontalmente do entendimento da delegada". "Embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito", aponta ele, em nota.

O advogado de Mc Guimê, José Estevam, foi contatado pela reportagem e não retornou até a publicação desta reportagem.