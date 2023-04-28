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Câncer no intestino

Simony será internada por quatro meses para tratamento contra câncer

Médico da cantora deu atualização sobre o quadro de saúde da artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:12

A cantora Simony em fevereiro de 2023
A cantora Simony em fevereiro de 2023 Crédito: Ronny Santos/Folhapress
A cantora Simony, 46, foi ao seu Instagram nesta quinta-feira (27) para conversar com os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado no ano passado.
Simony ainda contou que se internará em 4 de maio, para quatro meses de imunoterapia e radioterapia.
"Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do médico, nós vamos ter que reiniciar o tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim", iniciou ela.
"Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla, e realmente isso eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso controlar é como vou passar por isso. E mais uma vez resolvei passar por isso da melhor maneira possível pensando sempre na minha cura, no meu mulher e pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, mudar e entender com tudo isso", explicou.
"E é sisos gente, terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a radioterapia. Estou aqui agradecendo a Deus por ser tratável, por poder ser tratado", finalizou.

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