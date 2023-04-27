The Fevers canta em Vila Velha no sábado (29): "Procuramos levar alegria"

The Fevers se apresenta nesse sábado (29), em Vila Velha Crédito: Divulgação

Donos dos hits "Agora eu Sei" e "Cândida", a banda The Fevers chega ao Espírito Santo, neste sábado (29), para uma apresentação da turnê "Do Vinil ao Digital". O show é em comemoração aos 58 anos de carreira do grupo e pretende contar a história deles desde as primeiras gravações em estúdios até os dias atuais, com produções pensadas para as plataformas de streaming.

Animado para o show, que será feito em um cerimonial, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o vocalista e tecladista da banda, Claudio Mendes contou a relação especial entre os The Fevers e as terras capixabas. "O Espírito Santo sempre teve lugar muito especial no nosso coração. Talvez até pela proximidade com o Estado do Rio de Janeiro. Litoral, mesmo clima, mesmo calor humano (...) Nós tivemos o guitarrista César Lemos, que trabalhou com a gente de 1988 a 1991. Um grande guitarrista que, hoje, é um grande produtor. Isso nos aproxima muito também do Espírito Santo", contou

Mesmo após o estrondoso sucesso entre os anos 1960 e 1990, o grupo — composto atualmente por Liebert (baixo), Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal) — continua conquistando fãs de novas gerações. Para Claudio, não existe fórmula mágica mas a autenticidade do grupo pode ser o principal atrativo de novos ouvintes.

"A gente sempre foi trabalhando dentro da nossa autenticidade, de forma espontânea. Nós atravessamos muitas épocas. Os gêneros musicais do momento foram mudando, mas nós não. Então, eu acredito que é importante ter a coragem de não mudar, de se manter fiel ao seu estilo musical. Talvez, este seja o nosso segredo", detalhou.

Hoje, focados na turnê, a banda tem o mesmo objetivo desde o início da carreira, despertar alegria em quem ouve. E é isso o que eles prometem para a apresentação de sábado (29): muita música, dança e felicidade. "A gente procura transmitir sempre alegria. Nossas músicas nunca tiveram engajamento político. Não que nós sejamos alienados mas, dentro do nosso trabalho, foi assim que nós escolhemos dirigir a nossa carreira. Sempre procurar levar alegria e felicidade sempre", finalizou.

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