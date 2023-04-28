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Astro da Marvel recebe ordem de restrição após acusações de agressão sexual

Ator não se opôs à determinação da Justiça norte-americana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:02

Jonathan Majors durante a premiére de
Jonathan Majors durante a premiére de "The Creed III", em Los Angeles, em fevereiro de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Jonathan Majors, estrela de "Creed 3" e o principal vilão dos novos filmes do Universo Cinematográfico Marvel, recebeu uma ordem de restrição temporária nesta quinta-feira (27). Conforme informações do TMZ, o artista não pode se aproximar da ex-namorada que ele supostamente agrediu, em caso que segue em investigação pela Justiça norte-americana.
Nesta quinta, uma ordem de proteção foi dada para a suposta vítima, a pedido dela, de acordo com a promotoria de Manhattan. Majors não se opôs à solicitação. "Consentimos porque o Sr. Majors não quer nada com a mulher que o agrediu", informou Priya Chaudhry, advogada do ator, ao TMZ.
No dia 26 de março, Majors foi preso em Nova York ao ser acusado de estrangulamento, agressão e assédio contra uma mulher. Apesar de não ter a identidade revelada, a vítima seria sua ex-namorada. Na semana passada, o ator foi retirado do elenco de dois filmes e seu empresário abandonou a gestão de sua carreira.
Neste ano, Majors também estrelou "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e foi um dos apresentadores da cerimônia de entrega do Oscar.

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