Ariadna é condenada a pagar R$ 20 mil a Ratinho após sugerir infidelidade

Ariadna Arantes e o apresentador Ratinho brigam na Justiça Crédito: Divulgação

Após sugerir que o apresentador Ratinho, 67, trai a esposa, com quem está há mais de 40 anos, a ex-BBB Ariadna Arantes acabou condenada pela Justiça do Paraná a pagar R$ 20 mil ao apresentador por danos morais.

A própria Ariadna publicou na íntegra o teor do processo com a decisão e prometeu que vai recorrer. Segundo ela, não foi ouvida para poder se defender.

"Irei recorrer dessa sentença. Não fui ouvida. Não teve audiência. Não foi levado em consideração os fatos de que em um programa ao vivo, o mesmo [Ratinho] fez brincadeiras com a situação. Então, não teve ofensa à honra e a dignidade e muito menos danos morais", escreveu ela na legenda da postagem.

"A justiça nem sempre é justa. Mas iremos recorrer da decisão. Uma pessoa que tem falas tão polêmicas ao vivo... e todo o país sabe", emendou.

ENTENDA O B.O.

Segundo a ex-BBB, o comentário foi feito em um impulso ao defender críticas tecidas por Ratinho contra Anitta, no ano passado. Em seu programa, o apresentador chegou a chamar a vida íntima da cantora de "nojenta".

"A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que posso fazer agora é ficar quieta, esperar ver no que vai dar esse processo. O mais impressionante é que a pessoa já ofendeu em rede nacional tantas pessoas. Mas um comentário meu em meio a milhares no Instagram fez ele me processar", desabafou Ariadna na ocasião.