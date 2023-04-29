Vaza áudio de Aline Wirley reclamando de Domitila e Fred Nicácio

Aline Wirley desabafou sobre as entrevistas no dia seguinte à final do programa Crédito: Reprodução @Alinewirley

Alguns integrantes do grupo Deserto, criado no 'BBB 23', se reuniram para uma confraternização após o reality show. E conversas íntimas de Aline Wirley e Fred Bruno acabaram vazando na web.

A cantora deixou escapar que não gostou de ter sido colocada para participar de uma mesma entrevista que os rivais Fred Nicácio e Domitila Barros, na Rede BBB, um dia após o final do programa. A gafe aconteceu quando Cara de Sapato gravava Stories com Amanda.

O lutador e a médica agradeciam presentes recebidos de fãs quando, ao fundo, Aline desabafava com Fred Bruno sobre as entrevistas que eles deram em grupos no dia seguinte à final do programa. "Colocaram eu, Fred Nicácio e Domitila para fazer a entrevista... Eu falei pqp, mano! Que isso", disparou a artista, visivelmente indignada com a escolha dos companheiros.