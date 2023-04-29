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Pós-BBB 23

Vaza áudio de Aline Wirley reclamando de Domitila e Fred Nicácio

A cantora deixou escapar que não gostou de ter sido colocada para participar de uma mesma entrevista que os rivais Fred Nicácio e Domitila Barros, na Rede BBB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 08:57

Aline Wirley
Aline Wirley desabafou sobre as entrevistas no dia seguinte à final do programa Crédito: Reprodução @Alinewirley
Alguns integrantes do grupo Deserto, criado no 'BBB 23', se reuniram para uma confraternização após o reality show. E conversas íntimas de Aline Wirley e Fred Bruno acabaram vazando na web. 
A cantora deixou escapar que não gostou de ter sido colocada para participar de uma mesma entrevista que os rivais Fred Nicácio e Domitila Barros, na Rede BBB, um dia após o final do programa. A gafe aconteceu quando Cara de Sapato gravava Stories com Amanda.
O lutador e a médica agradeciam presentes recebidos de fãs quando, ao fundo, Aline desabafava com Fred Bruno sobre as entrevistas que eles deram em grupos no dia seguinte à final do programa. "Colocaram eu, Fred Nicácio e Domitila para fazer a entrevista... Eu falei pqp, mano! Que isso", disparou a artista, visivelmente indignada com a escolha dos companheiros.
Fred concordou e revelou que a escolha não tinha desagradado apenas a vice-campeã do reality. "Ué, colocaram a Larissa com o cowboy e a Key", contou o influencer, referindo-se aos desafetos da ficante dentro do confinamento.

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