'Dor tenebrosa', diz Ana Paula Minerato sobre deslocamento de hidrogel

Ana Paula Minerato foi internada às pressas em 2021 Crédito: Reprodução @apminerato

A apresentadora e Musa da Gaviões da Fiel Ana Paula Minerato, 31, contou que em março de 2021 foi internada às pressas, por conta do vazamento do hidrogel injetado em seus glúteos oito anos antes.

De acordo com o médico, o hidrogel achou um caminho entre o bumbum e a virilha e migrou para a parte da frente do seu corpo. Ela passou por uma cirurgia e teve sucesso na operação. Mesmo correndo risco de infecção, ela se recuperou e não teve nenhum efeito colateral.

Ana Paula deixa um alerta para quem quiser realizar um procedimento estético: "Há 10 anos, eu nunca contei isso para ninguém, eu coloquei um pouquinho de hidrogel no bumbum justamente por conta dessa pressão toda que eu vivi por trabalhar de biquíni, por fazer muitas coisas pelo Carnaval e eu estava buscando essa perfeição que não existia. Deu um problema e ele deslocou no meu corpo. Eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Foi uma dor assim tenebrosa", disse ela em entrevista ao Superpop.

"Eu consegui resolver isso em 2021, fiquei internada. Quando o hidrogel foi lançado, há uns 10 anos, fomos todas cobaias. Ninguém sabia. Colocaram um produto que não sabia qual era o efeito colateral. Então, eu fui uma dessas cobaias", completou.