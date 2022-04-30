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Demi Lovato volta a aceitar ser chamada por pronomes femininos

Artista indicou no Instagram que atende por 'they', mas também 'she'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:27

Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares
Demi Lovato  Crédito: Reprodução/Instagram/@ddlovato
Quase um ano após se dizer uma pessoa não binária, Demi Lovato, 29, agora afirma que aceita ser chamada pelos pronomes femininos.
Na bio de seu Instagram, colocou que responde da mesma forma quando se referem a ela como "they", mas também "she" e "her" (ela e dela em tradução literal).
Em maio de 2021, Demi revelou que se entende como uma pessoa não binária, ou seja, que não se identifica com qualquer gênero binário seja feminino ou masculino. Em uma série de mensagens nas redes sociais naquela época, explicou melhor sobre esse posicionamento.
"No último um ano e meio, fiquei fazendo um processo de cura e um trabalho reflexivo. Por meio disso, eu tenho a revelação de que me identifico como pessoa não binária. Com isso dito, eu mudo oficialmente meus tratamentos para 'they/them'", afirmou.
Em inglês, os termos "they" e "them" significam "eles" e "deles", mas também podem se referir a homens, mulheres ou pessoas que não se identifiquem com nenhum dos sexos.
Em uma série de mensagens no Twitter, Demi contou que já havia um tempo que queria se revelar ao mundo. "Todos os dias que acordamos temos outra oportunidade e chance de ser quem queremos ser. Passei a maior parte da minha vida crescendo na frente de todos vocês, que viram o bom, o ruim e tudo mais", afirmou.
Demi se dizia feliz por poder ser quem realmente é e por poder compartilhar isso com todos. "Isso aconteceu depois de muito trabalho de cura e reflexão. Compartilhar isso agora abre outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou fazendo isso por aqueles que não têm sido capazes de compartilhar quem eles realmente são", concluiu.

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