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Cristiano Ronaldo posta foto com a filha recém-nascida após morte de gêmeo

'Amor para sempre', escreveu ele na legenda após perda de gêmeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:58

Cristiano Ronaldo posta foto com a filha recém-nascida
Cristiano Ronaldo posta foto com a filha recém-nascida Crédito: Instagram/ cristiano
O jogador português Cristiano Ronaldo, 36, do Manchester United, publicou em suas redes sociais, neste sábado (30), uma imagem sua embalando a filha recém-nascida. "Amor para sempre", escreveu ele na legenda da foto em preto e branco.
O irmão gêmeo dela morreu na semana passada, como revelou o próprio jogador. "É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", afirmou ele, na ocasião.
Cristiano Ronaldo, que namora a modelo Georgina Rodríguez, 28, compartilhou nas redes sociais que seria pai de gêmeos em outubro do ano passado. Na época, ele publicou uma foto ao lado da namorada segurando o exame de ultrassom.
Muitos fãs e famosos comentaram o post do jogador deste sábado com emojis e torcidas por saúde felicidades. Até mesmo o jogador brasileiro Pelé mandou uma mensagem: "Que Deus abençoe", afirmou.
O jogador tem, além da recém-nascida, outros quatro filhos. O mais velho, Cristiano Jr., 11, e os gêmeos Eva e Mateo, 4, nasceram nos Estados Unidos, sendo os gêmeos frutos de uma barriga de aluguel. Com Georgina, ele tem também a pequena Alana, 3.

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