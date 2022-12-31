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Fim de mandato

De Marcelo D2 a Alinne Moraes, famosos criticam viagem de Bolsonaro aos EUA

Celebridades criticaram nas redes sociais a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos para passar a virada de ano.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 14:59

Marcelo D2
Marcelo D2 criticou a viagem do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo D2/Twitter/Reprodução
Celebridades criticaram nas redes sociais a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos para passar a virada de ano.
"Vocês repararam que os 'patriotas' estão todos em Miami. Eu venho falando isso há muito tempo. Patriotas de Miami. Odeiam o Brasil, amam Miami", escreveu Marcelo D2.
A atriz Alinne Moraes publicou no Instagram uma montagem, na qual a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) aparece na janela de um avião pulando de paraquedas com uma placa dizendo "Tchau, querido". Na legenda, escreveu: "Às 14h02, foi registrada a decolagem da aeronave da FAB levando Jair Messias para os Estados Unidos. #tchauquerido".
O ator Bruno Gissoni compartilhou a montagem publicada por Alinne Moraes. Ele também escreveu nos stories: "E, no final, o pior e mais covarde presidente da história... Fugiu".
O humorista Maurício Meirelles fez uma brincadeira, comparando a viagem ao episódio do "patriota do caminhão". "Ninguém fez a montagem do patriota na frente do avião?", questionou no Twitter.
A chef de cozinha Bel Coelho reproduziu nos stories do Instagram um tuíte do deputado federal André Janones (Avante-MG), que fala que Bolsonaro "deve fugir para algum asilo político assim que sua prisão for decretada". Também compartilhou um post da antropóloga Lilia Schwarcz que diz "Atenção. Presidente prepara sua fuga, e com dinheiro público".
Jair Bolsonaro decolou para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30). Ele decidiu desprezar o rito democrático e não passará a faixa para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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