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Carnaval dos famosos

Dani Calabresa relata furto de celular em carnaval de Salvador

‘Estou abaladíssima, mas também muito feliz’, disse humorista que manteve o clima de festa mesmo após o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 14:28

A atriz Dani Calabresa
A atriz Dani Calabresa Crédito: Jardiel Carvalho (F)/Folhapress
A humorista Dani Calabresa relatou ter sido vítima de um furto de celular durante o carnaval de Salvador, na Bahia, na noite de sexta-feira, 17. "Furtaram meu celular, mas estou postando todo carnaval lá no perfil do Richard J. Neuman (marido de Dani)", escreveu em mensagem curta no seu Instagram. Pouco depois, ela gravou um story em vídeo levando a situação com bom humor: "é isso. Eu estou abaladíssima, mas também muito feliz. Eu fui furtada... Mas é carnaval!", disse. Neste sábado, dia 18, Dani Calabresa publicou novos vídeos aproveitando a festa em um trio elétrico comandado por Ivete Sangalo.

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