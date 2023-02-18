Artistas interrompem apresentações em Salvador para expor roubo, briga e prisão de funcionário Crédito: Instagram/@anitta

A noite da última sexta-feira, 17, rendeu entre os foliões em Salvador na Bahia. Por lá, diversos artistas se apresentaram em mais um dia de circuito do carnaval 2023. Contudo, as apresentações de Bell Marques, Anitta e Pabllo Vittar foram marcadas por acontecimentos inesperados.

Os três artistas, que se apresentavam em trios elétricos distintos, tiveram que interromper seus shows para apaziguar as situações. Vídeos dos momentos estão repercutindo nas redes sociais; veja.

Funcionário de Bell Marques é preso

No circuito Barra-Ondina, no bloco Vumbora, de Bell Marques, um funcionário do artista foi detido pela polícia. Vídeo do momento mostra o cantor em cima do trio elétrico chamando atenção da conduta do agente militar.

“Pode deixar que depois vou lá. Não precisa maltratar, pelo amor de Deus. [...] Não sei o que houve, mas confio em você, fique tranquilo”, disse o cantor.

Procurada pelo Estadão, a assessoria confirmou a situação. “É um funcionário que não estava em atividade. Mas não tenho mais informações ainda”, declarou.

Anitta denuncia roubo

Na estreia do bloco da Anitta no carnaval 2023, no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, a cantora presenciou um furto de pochete. Na ocasião, ela parou a música e anunciou o ocorrido ao público. “Pega ele”, pediu.

Para ajudar a localizar o criminoso, a artista deu as características e explicou a situação: “Blusa listrada roubando a pochete do amigo, aqui na frente. Pode pegar. Devolve”.

Pabllo Vittar ‘separa’ briga

No bloco da Pabllo, Vittar se assustou ao ver foliões brigando. A princípio, a cantora acreditou ser alguém passando mal, mas logo se deu conta da situação e anunciou no microfone.