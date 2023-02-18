Ator José Mayer é internado no Rio de Janeiro, vítima de um problema no pulmão

José Mayer está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator teria sofrido uma hemorragia alveolar no pulmão, e sido encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo da unidade.
Em seu perfil no Instagram, Mayer deu notícias a respeito do seu quadro de saúde.
"Conforme publicado pela imprensa, procurei a Casa de Saúde São José depois de uma indisposição respiratória. Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias. Obrigado pela preocupação e carinho de todos", escreveu.
Acusado de ter abusado sexualmente de uma figurinista nos bastidores da Globo, em 2017, durante a novela "A Lei do Amor", Mayer foi afastado das produções de dramaturgia da emissora.
Em janeiro de 2019, a Globo e o ator deram fim à parceria após mais de 35 anos. Na ocasião, Mayer pediu desculpas pelo ocorrido. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", dizia trecho de carta enviada pelo ator.