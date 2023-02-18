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Juliette e Gil do Vigor se manifestam após desistência de Bruno Gaga do BBB 23: ‘É tudo muito forte’

Ex-participante apertou o botão de desistência do programa nesta sexta-feira, 17
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 20:00

Juliette e Gil do Vigor
Juliette e Gil do Vigor Crédito: Fábio Rocha/Globo
Gil do Vigor e Juliette Freire usaram as redes sociais para manifestar solidariedade a Bruno Gaga após o ex-participante apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 23.
Em sua rede social, Juliette, que foi a vencedora da edição de 2021, afirmou ser “tudo muito forte” no programa. “Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços”, escreveu. “É loucura, mas é uma das coisas mais bonitas e enriquecedoras que alguém pode viver”, completou.
Já Gil do Vigor disse estar “muito triste” com a saída de Bruno e pediu para que os fãs deem apoio ao ex-participante desta edição. “Estou muito triste! As pessoas nunca irão entender o que passava dentro da cabeça do Bruno, não irão. Por favor, vigorosos e vigorentos, deem amor pra ele!”, publicou.

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