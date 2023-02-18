Juliette e Gil do Vigor se manifestam após desistência de Bruno Gaga do BBB 23: ‘É tudo muito forte’

Juliette e Gil do Vigor Crédito: Fábio Rocha/Globo

Gil do Vigor e Juliette Freire usaram as redes sociais para manifestar solidariedade a Bruno Gaga após o ex-participante apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 23.

Em sua rede social, Juliette, que foi a vencedora da edição de 2021, afirmou ser “tudo muito forte” no programa. “Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços”, escreveu. “É loucura, mas é uma das coisas mais bonitas e enriquecedoras que alguém pode viver”, completou.