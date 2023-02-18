Juliette e Gil do Vigor se manifestam após desistência de Bruno Gaga do BBB 23: ‘É tudo muito forte’

Gil do Vigor e Juliette Freire usaram as redes sociais para manifestar solidariedade a Bruno Gaga após o ex-participante apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 23.
Em sua rede social, Juliette, que foi a vencedora da edição de 2021, afirmou ser “tudo muito forte” no programa. “Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços”, escreveu. “É loucura, mas é uma das coisas mais bonitas e enriquecedoras que alguém pode viver”, completou.
Já Gil do Vigor disse estar “muito triste” com a saída de Bruno e pediu para que os fãs deem apoio ao ex-participante desta edição. “Estou muito triste! As pessoas nunca irão entender o que passava dentro da cabeça do Bruno, não irão. Por favor, vigorosos e vigorentos, deem amor pra ele!”, publicou.