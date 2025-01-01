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Da família Huck a Neymar: veja como as celebridades passaram o réveillon

Confira como foi a virada de ano da Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Virginia Fonseca e Zé Felipe, Neymar, Deborah Secco, entre outros famosos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:34

Luciano Huck, Angelica e Família
Luciano Huck, Angelica e Família Crédito: Reprodução Instagram @lucianohuck
O Réveillon de 2025 foi marcado por celebrações glamourosas e repletas de estilo entre as celebridades brasileiras. Vestidos de branco, seguindo a tradição, e aproveitando a energia vibrante das praias, muitos famosos escolheram locais paradisíacos para dar as boas-vindas ao novo ano. Seja reunidos em família, na companhia de amigos ou desfrutando da tranquilidade de suas casas, as estrelas não deixaram de compartilhar com seus seguidores os momentos especiais da virada. Confira como algumas dessas personalidades comemoraram a chegada de 2025.

Luciano Huck e Angelica

 Vestidos de branco e dourado, o casal passou o réveillon ao lado dos filhos Joaquim, Benício e Eva. Eles celebraram a virada na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. O apresentador posou para fotos e compartilhou os momentos no Instagram. "Que 2025 nos traga muita saúde e amor. Feliz Ano Novo a todos," escreveu na legenda.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Os atores celebraram a virada do ano entre São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e a Praia dos Carneiros, um dos destinos mais bonitos de Pernambuco. Eles compartilharam cliques da viagem ao lado da família e amigos.

Neymar e Bruna Biancardi

O jogador celebrou a virada do ano em Dubai, na companhia da família e de amigos. Estiveram presentes na festa sua namorada, Bruna Biancardi, seus filhos, Luca e Mavie, e outros parentes.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

O casal, que apostou no clássico look branco para a virada do ano, passou o réveillon na Bahia, junto com a filha e outros parentes. Em postagem nas redes sociais, eles escreveram: "Adeus, ano velho. Feliz ano novo".

Thais Fersoza e Michel Teló

O casal passou o ano novo no friozinho dos Estados Unidos. Junto com os filhos e outros parentes, a família usou branco na virada de ano.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora e o cantor passaram o réveillon em família na Fazenda Talismã, luxuosa propriedade do cantor Leonardo, em Jussara, na região noroeste de Goiás. Nas redes sociais eles compartilharam registros com os filhos e outros parentes, desejando um feliz 2025 aos seguidores.

Deborah Secco

Deborah Secco passou a virada de ano na praia em uma comemoração mais intimista ao lado da filha, Maria Flor. "Eu e Fifi passando para desejar um feliz 2025 para todos vocês. Que seja lindo e leve. Repleto de saúde e amor," escreveu na legenda de um post no Instagram.

Mari Fernandez

A cantora Mari Fernandez passou a virada com a namorada, Julia Ribeiro, em Salvador, Bahia. "Indo para 2025 com a mesma pessoa de 2021. Feliz ano novo, amores. Obrigada por tudo", escreveu Julia na legenda de um post.

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