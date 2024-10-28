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Humor

'Convite dos sonhos', diz Caio Blat sobre participação na 'Porta dos Fundos'

Neste domingo (27), o ator comemorou em suas redes sociais a participação que fez em uma esquete da "Porta dos Fundos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 09:06

'Convite dos sonhos', diz Caio Blat sobre participação na 'Porta dos Fundos'
'Convite dos sonhos', diz Caio Blat sobre participação na 'Porta dos Fundos' Crédito: Reprodução Youtube / Porta dos Fundos
Com mais de três décadas de carreira, Caio Blat, 44, ainda tem novidades a explorar no universo audiovisual. Neste domingo (27), o ator comemorou em suas redes sociais a participação que fez em uma esquete da "Porta dos Fundos".
"Brincar na Porta dos Fundos com João Vicente de Castro e direção da Joana Jabace foi um convite dos sonhos", escreveu Caio.
"Para quem começou filmando em película 35 mm, aprender a filmar na vertical com outra mídia, outro público, outra geração de autores geniais, é um privilégio para mim. Dá para ver a carinha de alegria na última foto. Aguardem!", continuou Caio.
Nos "spoilers" publicados pelo ator, ele aparece desmaiado em uma cena, sendo abraçado por João Vicente, que chora desesperado.

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