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Filmes dos anos 2000 e a nostalgia que nós amamos; veja lista

De "As Branquelas" a "O Diário da Princesa", confira a seleção de filmes nostálgicos que marcaram a geração e que despertam saudades
Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 12:00

Filmes marcantes anos 2000
Filmes marcantes anos 2000 Crédito: Divulgação/Disney 
Às vezes, tudo o que a gente precisa para 'alinhar os chakras' é aquela sessão de comfort movies nostálgica, né? Sabe, aqueles filmes que nos dão uma sensação boa, de abraço quentinho no coração e nos fazem viajar no tempo. Estou falando das produções dos anos 2000, que mesmo com o passar dos anos continuam conquistando novos fãs e inspirando diversas histórias atuais.
Se a gente despertou a sua vontade de apertar o play em um desses clássicos, pode se preparar! HZ separou uma lista com 5 filmes que vão te fazer suspirar de saudade ou, quem sabe, conhecer um novo amor cinematográfico!
Prepare a pipoca e vem com a gente!

01

As Branquelas (2004)

Dois agentes do FBI Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) se disfarçam de garotas ricas e brancas para evitar o suposto sequestro das herdeiras do setor hoteleiro. É quando, para salvar o emprego, Marcus e Kevin decidem por assumir as identidades das irmãs Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek).

02

Sexta-feira Muito Louca (2003)

Já pensou trocar de corpo com sua mãe? Parece loucura, não é? Mas foi isso que aconteceu com a Dr. Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan). E as duas têm apenas uma coisa em comum: uma não tem nada a ver com a outra. Depois de uma briga, um pequeno incidente místico muda suas vidas. Elas acordam na sexta-feira diante da maior confusão. E com o casamento de Tess marcado para o sábado, elas precisam encontrar rapidamente uma maneira de desfazer o feitiço.

03

Meninas Malvadas (2003)

Sabe aquela regra universal: As quartas usamos rosas? Elas que inventaram. Cady Heron é uma garota que cresceu na África e que estudava em casa. Mas sua vida muda quando ela volta para aos Estados Unidos com seus pais e é matriculada em uma escola, sendo obrigada a lidar com as pressões que só um adolescente vive durante o ensino médio como fofocas, intrigas, brigas, paixões, turminha popular, rainha do baile, competições e aulas… Logo Cady percebe como a língua venenosa de suas novas colegas pode prejudicar sua vida.

04

No Pique de Nova York (2004)

Esse filme é a famosa frase: Tudo certo para dar errado. Jane (Ashley Olsen) e Roxy (Mary-Kate Olsen) são duas irmãs gêmeas que não se dão bem e que precisam viajar juntas de Long Island à Nova York. As duas têm personalidades e interesses diferentes na cidade: enquanto Jane é mais certinha, Roxy é a irmã rebelde e quer conhecer os músicos de uma banda para que eles possam ouvir sua fita demo. Porém o que era para ser uma simples viagem acaba se complicando quando elas passam a ser acusadas de terem sequestrado o cachorro de um importante político.

05

O Diabo Veste Prada (2006)

Aqui, acompanhamos Andrea Sachs (Anne Hathaway), uma jornalista recém-formada que conseguiu um emprego na Runaway Magazine, a mais importante revista de moda de Nova York. Com uma trilha sonora da impecável Madonna, Andrea, passa a trabalhar como assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep). Apesar da chance que muitos sonhariam, logo Andrea nota que trabalhar com Miranda não é tão simples assim.

06

O Diário da Princesa (2001)

Mia Thermopolis (Anne Hathaway) é uma adolescente tímida e desajeitada que vive com sua mãe em São Francisco, cujo principal objetivo é sobreviver na escola. Infelizmente, seu desejo de ser invisível é cai por água quando sua avó chega e lhe dá a notícia de que ela é uma princesa de verdade, herdeira do trono de Genóvia! Mia concorda em ter aulas para tornar-se uma princesa e começa então a famosa transformação.
*Adrielle Mariana é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora da HZ, Marcella Scaramella.

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