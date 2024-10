Dia das Crianças: os desenhos que transportam qualquer um direto para a infância

05

Bob Esponja

Bob Esponja é a esponja mais simpática e divertida da televisão, morando em um abacaxi no fundo do mar. Com sua risada inconfundível, ele trabalha como cozinheiro no Siri Cascudo, onde faz o famoso hambúrguer de siri, sempre sob o olhar atento do ganancioso Sr. Sirigueijo e ao lado do impaciente Lula Molusco. Seu melhor amigo é Patrick, uma estrela-do-mar desajeitada, com quem Bob vive as mais malucas aventuras pela Fenda do Biquíni.