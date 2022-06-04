Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após acidente

Conrado, da dupla com Aleksandro, passa por nova cirurgia e continua na UTI

O cantor passou por uma nova cirurgia essa semana e continua na UTI após o acidente de ônibus que deixou seis pessoas mortas próximo à cidade de Miracatu (SP) no começo de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 14:51

Cantor Conrado
Conrado passou por uma nova cirurgia Crédito: Reprodução @conradocea
O cantor Conrado, da dupla com Aleksandro, passou por uma nova cirurgia essa semana e continua na UTI após o acidente de ônibus que deixou seis pessoas mortas próximo à cidade de Miracatu (SP) no começo de maio.
Segundo a atualização divulgada nas redes sociais da dupla, João Vitor Moreira Soares, o verdadeiro nome de Conrado, passou por um procedimento na quarta-feira (1º) para fazer um enxerto nos ferimentos das costas. O artista continua internado na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo.
O músico Júlio Cesar Bigoli Lopes, que viajava com a dupla, também permanece internado na UTI do hospital. Ambos estão lúcidos e o quadro de saúde estável e evoluindo dia a dia, segundo a nota.
Leia a íntegra da nota divulgada pela produção dos músicos:
"João Vitor Moreira Soares e Júlio Cesar Bigoli Lopes seguem internados na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo, com quadro estável. João está se recuperando do procedimento realizado na quarta-feira (01/06) no qual foi feito um enxerto nos ferimentos das costas. Júlio não passou por novas cirurgias nos últimos dias. Ambos estão lúcidos e evoluindo dia a dia. Hoje (03.06) a psicóloga do HRR e a mulher de Júlio, Camila Lopes, contaram ao músico sobre as mortes dos amigos da equipe C&A e do primo, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos. Ele chorou muito, e pedimos a todos que o coloquem em suas orações para que Deus possa confortá-lo. As famílias e a equipe CeA pedem a todos que se mantenham em oração para o completo restabelecimento de João e Júlio. Ainda não há previsão de alta nos dois casos."

O ACIDENTE

Na manhã do dia 7 de maio de 2022, o ônibus da dupla sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt, próximo à cidade de Miracatu (SP) na manhã deste sábado (7).
Conrado sobreviveu ao acidente de ônibus que deixou seis mortos, entre eles seu parceiro de dupla Aleksandro, e onze feridos.
Assim que foi socorrido, o cantor aparentemente apresentava ferimentos leves, mas passou por vários exames e precisou de uma cirurgia de urgência para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura na bacia.
Os cantores e a equipe haviam saído de Tijucas do Sul, Paraná, onde a dupla fez um show na noite anterior, e seguia com destino para São Pedro, São Paulo, para mais uma apresentação naquele final de semana. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o pneu esquerdo estourou e o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando no canteiro central da pista.

Veja Também

'Temos que fazer já!", diz Mariah Carey ao convidar Anitta para parceria

Caetano Veloso fará show da turnê 'Meu Coco' em Vitória

Shakira e Gerard Piqué anunciam separação após 12 anos de relação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados