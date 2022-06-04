'Temos que fazer já!", diz Mariah Carey ao convidar Anitta para parceria

Mariah Carey demonstrou ter gostado da interpretação da brasileira e de Saweetie Crédito: Instagram/@mariahcarey

A cantora Mariah Carey, 53, compartilhou uma postagem no Twitter onde Anitta, 29, canta ao lado da rapper Saweetie, 29. O texto que acompanha a mensagem empolgou os fãs da brasileira.

No vídeo, Anitta e a rapper fazem um cover de "Shake It Off", música de Mariah Carey, durante episódio do programa "Carpool Karaoke: The Series". A cantora estadunidense demonstrou ter gostado da interpretação da brasileira e de Saweetie e fez um convite:

"'Você tem que fazer assim!' Temos que fazer uma parceria já!!", escreveu Mariah Carey.

O convite, entretanto, não ficou claro se se estenderia a Saweetie ou se seria só para Anitta

PARCERIA COM SAWEETIE

Em outubro de de 2021, Anitta e Saweetie lançaram a música "Faking Love", gravada em parceria pelas duas.

Saweetie assinou com a Warner Records após o sucesso de seu single de estreia, "Icy Grl", de 2018. Ela ganhou projeção mundial com o hit "Best Friend", em parceria com Doja Cat. O primeiro álbum da cantora deve ser lançado neste ano.