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Fãs empolgados

'Temos que fazer já!", diz Mariah Carey ao convidar Anitta para parceria

A cantora compartilhou uma postagem no Twitter onde Anitta, 29, canta ao lado da rapper Saweetie, 29. O texto que acompanha a mensagem empolgou os fãs da brasileira.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 13:46

A cantora Mariah Carey
Mariah Carey demonstrou ter gostado da interpretação da brasileira e de Saweetie Crédito: Instagram/@mariahcarey
A cantora Mariah Carey, 53, compartilhou uma postagem no Twitter onde Anitta, 29, canta ao lado da rapper Saweetie, 29. O texto que acompanha a mensagem empolgou os fãs da brasileira.
No vídeo, Anitta e a rapper fazem um cover de "Shake It Off", música de Mariah Carey, durante episódio do programa "Carpool Karaoke: The Series". A cantora estadunidense demonstrou ter gostado da interpretação da brasileira e de Saweetie e fez um convite:
"'Você tem que fazer assim!' Temos que fazer uma parceria já!!", escreveu Mariah Carey.
O convite, entretanto, não ficou claro se se estenderia a Saweetie ou se seria só para Anitta

PARCERIA COM SAWEETIE

Em outubro de de 2021, Anitta e Saweetie lançaram a música "Faking Love", gravada em parceria pelas duas.
Saweetie assinou com a Warner Records após o sucesso de seu single de estreia, "Icy Grl", de 2018. Ela ganhou projeção mundial com o hit "Best Friend", em parceria com Doja Cat. O primeiro álbum da cantora deve ser lançado neste ano.
"Faking Love" é o terceiro single álbum "Girl From Rio", de Anitta. Antes, já foram lançadas "Me Gusta", gravada com Cardi B e Myke Towers, e a faixa-título, que tem participação de DaBaby.

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