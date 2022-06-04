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Músicas inéditas

Caetano Veloso fará show da turnê 'Meu Coco' em Vitória

O álbum, de músicas inéditas, foi lançado em outubro de 2021, com inspiração no isolamento social devido à pandemia da Covid-19. No show ele interpreta canções do novo álbum, além de clássicos de sua obra
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 12:14

O cantor Caetano Veloso
O show tem o mesmo nome do disco lançado pelo tropicalista. Crédito: Globo/Fernando Young
Os fãs de Caetano Veloso já podem comemorar. O baiano irá apresentar, em Vitória, no dia 24 de setembro, a turnê "Meu Coco". A apresentação será no Espaço Patrick Ribeiro, localizada no Aeroporto de Vitória. A venda do ingresso começa na próxima semana. 
O show tem o mesmo nome do disco lançado pelo tropicalista. O álbum "Meu Coco", de músicas inéditas, foi lançado em outubro de 2021, com inspiração no isolamento social devido à pandemia da Covid-19, com canções como "Anjos Tronchos", "Sem Samba Não Dá", "Você-Você" e "Não Vou Deixar".
Meu coco é o primeiro álbum de inéditas desde 2012, quando lançou o Abraçaço. A obra contém 12 faixas cujas letras refletem a pluralidade e a beleza do país, mesmo num momento de grandes dificuldades. Todas as músicas foram gravadas no primeiro semestre de 2021, contando com a participação de instrumentistas de diferentes gerações. 

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