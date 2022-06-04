Caetano Veloso fará show da turnê 'Meu Coco' em Vitória

O show tem o mesmo nome do disco lançado pelo tropicalista. Crédito: Globo/Fernando Young

Os fãs de Caetano Veloso já podem comemorar. O baiano irá apresentar, em Vitória, no dia 24 de setembro, a turnê "Meu Coco". A apresentação será no Espaço Patrick Ribeiro, localizada no Aeroporto de Vitória. A venda do ingresso começa na próxima semana.

O show tem o mesmo nome do disco lançado pelo tropicalista. O álbum "Meu Coco", de músicas inéditas, foi lançado em outubro de 2021, com inspiração no isolamento social devido à pandemia da Covid-19, com canções como "Anjos Tronchos", "Sem Samba Não Dá", "Você-Você" e "Não Vou Deixar".