Confessionário do BBB 26 entra no clima do reality neste sábado (28) em Vitória

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:09
Enquanto os participantes do Big Brother Brasil afinam estratégias e esquentam os motores para formar o próximo paredão, do lado de cá do ES o público capixaba também pode entrar no clima da votação da casa mais vigida do Brasil. Neste sábado (28), quem circular pelo Shopping Vitória vai poder aproveitar o Confessionário do BBB com uma experiência imersiva inspirada no reality.
A ação acontece das 16h às 20h, no segundo andar do mall, próximo à entrada B, e recria o ambiente onde decisões importantes do jogo são tomadas. Por lá, o público poderá sentir um gosto de como é ocupar a cadeira mais tensa da casa, participar de dinâmicas, garantir brindes exclusivos e participar de entradas ao vivo na programação da TV Gazeta.
Com apresentação de Will Loyola, queridinho nos assuntos sobre BBB, a proposta é transportar os visitantes para dentro do universo do programa, com atividades que remetem às provas e momentos marcantes do BBB 26.
Além das ações especiais realizadas aos sábados, o espaço permanece aberto diariamente para visitação. Quem passa pelo local pode aproveitar para tirar fotos e vivenciar de perto a atmosfera da casa mais vigiada do Brasil.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta