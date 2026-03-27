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Confessionário do BBB 26 entra no clima do reality neste sábado (28) em Vitória

Espaço da TV Gazeta mistura dinâmica interativa, brindes e entradas ao vivo direto do mall

Redação de A Gazeta

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Publicado em 27 de março de 2026 às 16:09

Confessionário do BBB 26
Confessionário do BBB 26 Crédito: Maria Volpini/TV Gazeta

Enquanto os participantes do Big Brother Brasil afinam estratégias e esquentam os motores para formar o próximo paredão, do lado de cá do ES o público capixaba também pode entrar no clima da votação da casa mais vigida do Brasil. Neste sábado (28), quem circular pelo Shopping Vitória vai poder aproveitar o Confessionário do BBB com uma experiência imersiva inspirada no reality.

A ação acontece das 16h às 20h, no segundo andar do mall, próximo à entrada B, e recria o ambiente onde decisões importantes do jogo são tomadas. Por lá, o público poderá sentir um gosto de como é ocupar a cadeira mais tensa da casa, participar de dinâmicas, garantir brindes exclusivos e participar de entradas ao vivo na programação da TV Gazeta.

Com apresentação de Will Loyola, queridinho nos assuntos sobre BBB, a proposta é transportar os visitantes para dentro do universo do programa, com atividades que remetem às provas e momentos marcantes do BBB 26.

Além das ações especiais realizadas aos sábados, o espaço permanece aberto diariamente para visitação. Quem passa pelo local pode aproveitar para tirar fotos e vivenciar de perto a atmosfera da casa mais vigiada do Brasil.

Serviço

  • Confessionário BBB 26
  • Local: Entrada B do Shopping Vitória, segundo andar
  • Data: sábado (28)
  • Horário: a partir das 16h

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