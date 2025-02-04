Como será o quarto secreto do 'BBB 25'? Veja detalhes

Apresentador participou do Big Show e deu spoiler sobre o Quarto Secreto Crédito: Multishow/Reprodução

Nesta terça-feira, 4, o Big Brother Brasil 25 promete uma reviravolta no jogo com a estreia do Quarto Secreto. A berlinda desta semana marca o fim das disputas em duplas e apresenta uma dinâmica inédita: enquanto um dos emparedados será eliminado de fato, seu parceiro será levado para um espaço reservado, onde poderá acompanhar alguns momentos da casa antes de retornar com vantagens.

No madrugada desta terça-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como funcionará a nova fase do jogo e deu spoiler de como será a dinâmica. O brother menos votado da dupla terá acesso ao Quarto Secreto, onde poderá assistir a vídeos e acompanhar o que os colegas falam sobre ele.

"Quem sair amanhã, vai para o Quarto Secreto. Faz a despedida da sua dupla em um lugar especial e, de lá, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essa pessoa", revelou Tadeu durante sua participação no Big Show.

O apresentador manteve o mistério sobre o que mais pode acontecer no cômodo, mas garantiu que a volta do participante trará um impacto significativo no jogo: "Quando voltar, vai voltar em uma dinâmica muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar", afirmou.

Quem pode ir para o Quarto Secreto?