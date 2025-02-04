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Sincerão

BBB 25: Diogo chora diante de Aline; veja o que ela respondeu

Brother se emociona e pede desculpas para Aline após embates do Sincerão desta segunda, 3
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 09:55

Diogo e Aline trocam emoções após Sincerão
Diogo e Aline trocam emoções após Sincerão Crédito: Reprodução/@bbb via X (Twitter)
Diogo Almeida pediu desculpas para Aline depois dos recentes embates que ocorreram nesta segunda, 3, no BBB 25. Ambos se abraçaram e a participante retrucou: "Eu espero que você fique bem, foi realmente muito ruim".
Durante o Sincerão, que ocorre às segundas, Aline mencionou o fato do brother não tê-la defendido de um possível Paredão: "Em uma oportunidade que ele teve de defender a minha permanência na casa, ele não o fez". Ele, que foi um dos principais alvos da dinâmica, chorou diante da sister. "Me doeu também. Bateu em um lugar que eu fiquei com pena, achei que não era justo", disse, sobre o Bate e Volta. Aline respondeu: "Quando a gente escolhe alguém para o Paredão, é preciso pensar nas pessoas que a gente vai confrontar".

Entenda o que rolou entre Aline e Diogo

Ambos protagonizaram o primeiro beijo da edição. Entretanto, apesar do carinho trocado e da aproximação, o Paredão desenvolveu um embate entre a dupla.
Gracyanne e Giovanna, junto de Diogo e Vilma, foram os mais votados pela casa no último domingo, 2. Como parte da formação da berlinda, tiveram que puxar outra dupla para a eliminação para disputar o Bate e Volta. Puxaram Aline e Vinícius.
Aline ficou chateada com a indicação e teve uma DR com o brother, por não ter sua permanência no jogo defendida por ele. Os participantes discutiram sobre o assunto na piscina.
Nesta segunda, 3, Diogo foi um dos principais alvos do Sincerão, por causa de sua atitude com Aline. Criticado pro Gracyanne, ele se defendeu. Outros embates entre a mãe de Diogo, Vilma, com Giovanna e Delma, causaram tensão na casa.
Decepcionada, Aline afirmou que "seguirá em frente", ao mencionar Diogo.

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