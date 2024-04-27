Como foi a luta de Anderson, cantor do Molejo, contra câncer?

Anderson Leonardo lutou por um ano meio contra um câncer inguinal Crédito: Reprodução @cantorandersonleonardo

O cantor recebeu a notícia de que estava curado da doença em dezembro do mesmo ano. Anderson estava em um voo e recebeu a informação pelos alto-falantes. "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!"", brincou a comissária de bordo, citando uma música do grupo de pagode.

Na época, chegou a cogitar que os médicos retirassem seu pênis. Porém, desistiu da ideia a pedido da namorada. "Eu falei: 'arranca logo isso'. Minha namorada então falou: 'não, o pênis, não!'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado. Era um tumor maligno na região pubiana, que conseguimos matar", revelou no podcast Papagaio Falante.

Quatro meses depois, em maio de 2023, ele anunciou a retomada do tratamento, após a doença atingir os testículos. O artista lamentou o inchaço na região íntima: "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região, o popular saco. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado."

Anderson disse que o câncer é raro e "sempre há a possibilidade" de irradiar para outro lugar. Após fazer uma punção no local, Anderson seguiu com quimioterapia.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para a CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.