Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e famosos lamentam morte de Anderson Leonardo

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, repercutiu entre famosos. O cantor de pagode morreu na manhã desta sexta-feira (26), aos 51 anos. Anderson enfrentava desde outubro de 2022 um câncer inguinal, com um tumor na região da virilha.

"Quanta dor habita em meu peito, neste momento. Meus sentimentos aos familiares e amigos! Que Deus conforte nossos corações! Descanse em paz, meu querido sobrinho!", escreveu Neguinho da Beija-Flor.

Dudu Nobre afirmou que o músico foi uma das pessoas mais incríveis que ele conheceu e disse que vai se lembrar para sempre da alegria do cantor.

"Meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Vai na fé meu amigo. Obrigado por tudo, descanse em paz." O cantor Xanddy falou: "Alegra essa céu aí porque aqui a saudade já tá doendo forte!"