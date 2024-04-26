Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e famosos lamentam morte de Anderson Leonardo
Famosos

Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e famosos lamentam morte de Anderson Leonardo

Morte de Anderson Leonardo repercutiu entre famosos. Anderson enfrentava um câncer inguinal, com um tumor na região da virilha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 18:06

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram
A morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, repercutiu entre famosos. O cantor de pagode morreu na manhã desta sexta-feira (26), aos 51 anos. Anderson enfrentava desde outubro de 2022 um câncer inguinal, com um tumor na região da virilha.
"Quanta dor habita em meu peito, neste momento. Meus sentimentos aos familiares e amigos! Que Deus conforte nossos corações! Descanse em paz, meu querido sobrinho!", escreveu Neguinho da Beija-Flor.
Dudu Nobre afirmou que o músico foi uma das pessoas mais incríveis que ele conheceu e disse que vai se lembrar para sempre da alegria do cantor.
"Meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Vai na fé meu amigo. Obrigado por tudo, descanse em paz." O cantor Xanddy falou: "Alegra essa céu aí porque aqui a saudade já tá doendo forte!"
Péricles também se manifestou. "Que tristeza! Deus o receba em sua glória", afirmou.

Veja Também

Adriano Imperador nega ter feito ménage com Gracyanne Barbosa e Belo

Capixaba Arthur Picoli, do BBB 21, pede Ivy, do BBB 20, em namoro

Capixaba Arthur Picoli, do BBB 21, pede Ivy, do BBB 20, em namoro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados