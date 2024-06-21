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Com princípio de Alzheimer, Íris Bruzzi passa a morar no Retiro dos Artistas no Rio

Veterana estava nos EUA, mas não podia ficar de forma ilegal no país, diz administradora do abrigo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:30

Íris Bruzzi morava com o filho na Flórida, Estados Unidos
Íris Bruzzi morava com o filho na Flórida, Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instragram
A casa 9 do Retiro dos Artistas, zona oeste do Rio, tem uma nova moradora. Atriz e ex-vedete, Íris Bruzzi, 89, chegou ao local nesta quinta-feira (20) depois de uma temporada nos Estados Unidos, onde morava com o filho Marcelo Caruso, em Tampa, Flórida. Íris veio acompanhada por uma cuidadora.
"Ela está bem fisicamente e com um princípio de Alzheimer, que já estava tratando nos Estados Unidos. Íris perdeu o green card [cartão de residência permanente em terras norte-americanas] e não poderia ficar lá de forma ilegal. O filho achou melhor trazê-la para cá. Ela sempre falou muito bem do Retiro", diz Cida Cabral, administradora do abrigo que serve de moradia para artistas idosos com dificuldades financeiras, problemas de saúde e/ou sem apoio de familiares e amigos há 105 anos.
Segundo Cida, o imóvel ocupado agora por Íris pertenceu ao cantor e ator Francisco Roberto Cruz Ramos, o Betinho, que morreu no início de maio. Ele era também compositor e autor de várias trilhas sonoras de novelas exibidas na Globo nos anos de 1970.
"Íris era frequentadora do Retiro e quando chegou aqui, ela lembrou de várias coisas. Até de um brechó que nós ainda temos. O filho fez uma reforma na casa, colocou móveis novos e espalhou fotos de sua carreira pelas paredes. Ela ficou bem emocionada e feliz", conta a administradora.
Presidente do Retiro dos Artistas, Stepan Nercessian falou sobre a chegada da atriz ao abrigo. "Íris está na história da nossa vida cultural e artística. Mulher linda que encantou plateias. É uma honra para o Retiro dos Artistas recebê-la. Sem dizer que é uma mãe muito querida pelos filhos", comenta.
Íris Bruzzi atuou em novelas como "Belíssima" (2005), "Pecado Capital" (1998), "Vale Tudo" (1988) e "Corpo a Corpo (1984),na Globo. Ela também participou de tramas na Record: "Pecado Mortal" (2013) "Máscaras" (2012), "Ribeirão do Tempo" (2010) e "Chamas da Vida" (2008). O último trabalho da atriz na TV foi numa participação no sitcom 'Treme treme", do Multishow, em 2020.

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