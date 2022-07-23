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Vida sentimental

Cleo reclama da pressão por casamento antes dos 40 para as mulheres

Atriz diz que considera "machista, opressor e desumano" as cobranças e pede respeito: "sociedade adora inventar uma data de validade para mulher"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 10:33

Cleo (39) resolveu fazer desabafo nos stories do Instagram nesta sexta-feira (22). A atriz e cantora se revoltou com a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade para casar e ter filhos antes dos 40. Ela que fez recentemente a renovação de votos de um ano de casamento com o empresário Leandro D' Lucca, reclamou da imposição
Recentemente, Cleo renovou os votos do seu casamento de um ano com Leandro D'Lucca
Recentemente, Cleo renovou os votos do seu casamento de um ano com Leandro D'Lucca Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
"Gente, pelo amor. Estava vendo comentários em uma foto minha na minha rede e aí alguém comentou 'que já estava na hora de eu casar'. Primeiro que já sou casada. Vocês acham que esse boy que posto foto toda hora é meu segurança?", começou ela. Irritada, a filha de Fábio Jr e Glória Pires prosseguiu com a bronca para cima dos internautas
"Muito chato e o mais importante que quero falar é que não existe hora de se casar. A gente que decide hora, momento, lugar. A sociedade adora inventar uma data de validade para mulher. Aliás para tudo, e isso é muito machista, opressor e desumano", reconheceu Cleo que pediu respeito para as mulheres.
"Vamos botar a mão na consciência, porque casamento é um compromisso muito importante para gente ficar caçando gente para casar por pressão de envelhecer. É ridículo eu estar falando isso aqui em 2022", finalizou a cantora.

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