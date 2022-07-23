Cleo reclama da pressão por casamento antes dos 40 para as mulheres

Cleo (39) resolveu fazer desabafo nos stories do Instagram nesta sexta-feira (22). A atriz e cantora se revoltou com a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade para casar e ter filhos antes dos 40. Ela que fez recentemente a renovação de votos de um ano de casamento com o empresário Leandro D' Lucca, reclamou da imposição

Recentemente, Cleo renovou os votos do seu casamento de um ano com Leandro D'Lucca Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

"Gente, pelo amor. Estava vendo comentários em uma foto minha na minha rede e aí alguém comentou 'que já estava na hora de eu casar'. Primeiro que já sou casada. Vocês acham que esse boy que posto foto toda hora é meu segurança?", começou ela. Irritada, a filha de Fábio Jr e Glória Pires prosseguiu com a bronca para cima dos internautas

"Muito chato e o mais importante que quero falar é que não existe hora de se casar. A gente que decide hora, momento, lugar. A sociedade adora inventar uma data de validade para mulher. Aliás para tudo, e isso é muito machista, opressor e desumano", reconheceu Cleo que pediu respeito para as mulheres.