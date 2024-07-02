Claudia Raia se despede da Globo após 40 anos

Claudia Raia está se despedindo da Globo após 40 anos Crédito: Maurício Fidalgo/Globo

Após 40 anos de contrato fixo com a Globo, Claudia Raia se despediu oficialmente da emissora em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A atriz, de 57 anos, fez uma retrospectiva da própria trajetória e comparou o novo momento profissional com um relacionamento aberto.

"Neste ano, nas nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa. É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia", disse ela no vídeo, emocionada.

"Fiz amigos, ganhei filhos que a teledramaturgia me deu e uma família que segue ao meu lado até hoje. Fui tão feliz, mas o mundo mudou. O mercado mudou e eu entendo isso como alguém que ama mudanças e novidades", completou.