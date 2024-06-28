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Eliana é recebida por fãs na Globo: "Nosso sonho é ir para o Famosos na Internet"

Nesta quinta-feira, 27, Eliana foi recebida por fãs na porta dos Estúdios Globo, em seu primeiro dia de trabalho na emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 15:25

Eliana é recebida com entusiasmo por fãs na Globo
Eliana é recebida com entusiasmo por fãs na Globo Crédito: Reprodução / Tiktok
Nesta quinta-feira, 27, Eliana foi recebida calorosamente por fãs na porta dos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, em seu primeiro dia de trabalho na emissora. O grupo, que frequentemente aguarda celebridades no local, comemorou a chegada da apresentadora, que, por sua vez, fez questão de interagir.
"Vocês ficam aqui sempre? Para quê?", perguntou, curiosa, Eliana. Um dos fãs respondeu na sequência: "a gente grava conteúdos". "Ah, entendi! Hoje eu faço parte do 'conteudinho', é isso?", brincou a apresentadora, agradecendo ao carinho recebido. "Seja bem-vinda!", gritou uma pessoa do grupo.
Os produtores de conteúdo aproveitaram a oportunidade para saber se Eliana terá um programa de auditório na Globo. "O nosso sonho é ir para o Famosos da Internet", disse o fã, se referindo ao seu antigo quadro de sucesso no SBT. A apresentadora respondeu: "Ah, gente! Agora é Famosos da Globo".
Eles aproveitaram para dizer que a chegada de Eliana à Globo foi muito aguardada. Ela voltou a questionar. "Gente, agora me expliquem: vocês ficam aqui sempre? Tem uma galera que fica no aeroporto. Eu já vi...".
Neste mesmo dia, Eliana também gravou uma reportagem para o Fantástico, que irá ao ar neste domingo, 30, mostrando sua presença nos corredores da nova emissora, e as pessoas reagiram animadas nas redes sociais.

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