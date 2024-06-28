Eliana é recebida por fãs na Globo: "Nosso sonho é ir para o Famosos na Internet"

Eliana é recebida com entusiasmo por fãs na Globo Crédito: Reprodução / Tiktok

Nesta quinta-feira, 27, Eliana foi recebida calorosamente por fãs na porta dos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, em seu primeiro dia de trabalho na emissora. O grupo, que frequentemente aguarda celebridades no local, comemorou a chegada da apresentadora, que, por sua vez, fez questão de interagir.

"Vocês ficam aqui sempre? Para quê?", perguntou, curiosa, Eliana. Um dos fãs respondeu na sequência: "a gente grava conteúdos". "Ah, entendi! Hoje eu faço parte do 'conteudinho', é isso?", brincou a apresentadora, agradecendo ao carinho recebido. "Seja bem-vinda!", gritou uma pessoa do grupo.

Os produtores de conteúdo aproveitaram a oportunidade para saber se Eliana terá um programa de auditório na Globo. "O nosso sonho é ir para o Famosos da Internet", disse o fã, se referindo ao seu antigo quadro de sucesso no SBT. A apresentadora respondeu: "Ah, gente! Agora é Famosos da Globo".

Eles aproveitaram para dizer que a chegada de Eliana à Globo foi muito aguardada. Ela voltou a questionar. "Gente, agora me expliquem: vocês ficam aqui sempre? Tem uma galera que fica no aeroporto. Eu já vi...".