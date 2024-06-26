Bombeiro da Eliana fala de desemprego após fim do programa no SBT

Yuri afirmou que seu destino está incerto, após o fim do programa Eliana neste domingo (23). Nesta terça-feira (25), o modelo, que foi durante seis anos um dos bombeiros da atração, resolveu responder com bom-humor a dúvida de seguidores.
Ele postou um vídeo mostrando várias facetas de trabalho. Yuri apareceu vendendo água no trânsito, na rua, trabalhando como entregador de aplicativo, como flanelinha e catando latinha. "Não tá fácil?. Entrei para estatística", escreveu o rapaz na legenda.
Os seguidores de Yuri procuraram consolá-lo. "Pelo menos,você é bonito! As agências de modelo vão te chamar adoidado", disse um. "Ele é lindo e super talentoso, não vai faltar oportunidades para ele", comentou outra. "Se para ele está ruim, imagina para mim", escreveu mais um.