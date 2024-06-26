Bombeiro da Eliana fala de desemprego após fim do programa no SBT

Yuri Bonotto falou que entrou para a estatística do desemprego Crédito: Divulgação

Yuri afirmou que seu destino está incerto, após o fim do programa Eliana neste domingo (23). Nesta terça-feira (25), o modelo, que foi durante seis anos um dos bombeiros da atração, resolveu responder com bom-humor a dúvida de seguidores.

Ele postou um vídeo mostrando várias facetas de trabalho. Yuri apareceu vendendo água no trânsito, na rua, trabalhando como entregador de aplicativo, como flanelinha e catando latinha. "Não tá fácil?. Entrei para estatística", escreveu o rapaz na legenda.