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Eliana deve substituir Ivete Sangalo no 'The Masked Singer'

A primeira aparição da apresentadora na TV Globo deve acontecer já no próximo domingo (30), em entrevista exclusiva para o Fantástico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 14:13

Eliana, a mais nova contratada da TV Globo
Eliana, a mais nova contratada da TV Globo Crédito: Bruno Santos/Folhapress
A estreia de Eliana na Globo está muito próxima. De acordo com o site Notícias da TV, ela será a nova apresentadora do The Masked Singer, substituindo Ivete Sangalo, que decidiu deixar a atração.
Entretanto, a primeira aparição da loira na emissora deve acontecer já no próximo domingo, 30, em uma entrevista exclusiva para o Fantástico. No papo com a jornalista Renata Capucci, Eliana lembrará da época que apresentava programa infantis e sua transição para programas familiares, além de revelar quais os próximos passos para seu futuro na Globo.
Uma semana após a entrevista, Eliana voltará a aparecer na Globo como jurada da grande final da Dança dos Famosos, como já havia adiantado a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Lá ela também deve ganhar uma grande homenagem de Luciano Huck, que já foi seu namorado no passado.

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Ainda segundo o Notícias da TV, Eliana também deverá fazer parte do elenco do Saia Justa, do GNT. Até o momento, o programa, que geralmente tem quatro apresentadoras, anunciou apenas a veterana, Bela Gil e as notavas, Tati Machado e Rita Batista.
A reportagem entrou em contato com a assessoria da TV Globo para confirmar as informações, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

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