Veja quem prestigiou a peça de Zezé Polessa em Vitória

A Loja Vazia do Shopping Vitória voltou para ajudar quem mais precisa. A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações será inaugurada no dia 03 de julho. Em sua 11ª edição, a campanha de arrecadação de roupas beneficiará oito instituições sociais do Estado. A campanha visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.