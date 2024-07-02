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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a peça de Zezé Polessa em Vitória

Publicado em
02 jul 2024 às 03:00
Valdir e Patricia Assef
Valdir e Patricia Assef: prestigiando peça de Zezé Polessa Crédito: Cloves Louzada

Teatro

Foi emocionante homenagem à capixaba Nara Leão. O monólogo de Miguel Falabella envolveu o público, que se comoveu e se divertiu com a trajetória da cantora nascida em Vitória. Zezé fez questão de colocar no texto que Nara estava de volta a sua terra natal.

TIETANDO A ARTISTA

Gustavo Menescal e Zeze Polessa
Gustavo Menescal e Zezé Polessa. Ele é sobrinho e afilhado de Roberto Menescal, grande parceiro de Nara. Crédito: Cloves Louzada

NOITE DE ESPETÁCULO

Maria e Mário Bonella
Maria e Mário Bonella, prestigiando o espetáculo Nara. Crédito: Cloves Louzada

Música

O músico e produtor musical, Rodrigo CX viaja na próxima quarta-feira (3) para São Paulo. O objetivo é cuidar da mixagem das músicas do seu novo álbum “A vida da gente”.

Arte

Gorete Thorey leva sua Via Thorey Galeria para a 3ª edição da Feira de Arte "Rotas Brasileiras" apresentando um "solo projects" do ícone do modernismo capixaba Dionísio Del Santo. O preview para convidados será no dia 28 de agosto.

Turismo

O Secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos é um dos palestrantes confirmados na Fenarq Design, a maior feira de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste. O secretário falará sobre o tema “Turismo do Espírito Santo: desenvolvimento sustentável e impactos na economia do Estado” no dia 6 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim.

EVENTO

Roberta Drummond e Marília Gabriela Elias
Roberta Drummond e Marília Gabriela Elias, em evento do Cindes Jovem  Crédito: Cloves Louzada

A Loja Vazia

A Loja Vazia do Shopping Vitória voltou para ajudar quem mais precisa. A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações será inaugurada no dia 03 de julho. Em sua 11ª edição, a campanha de arrecadação de roupas beneficiará oito instituições sociais do Estado. A campanha visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.

Festa Junina

No próximo sábado acontece a tradicional Festa Junina do Condomínio Aldeia da Praia, em Guarapari. O "Arraiá da Aldeia" promete muita diversão.

Orgulho LGBTQIA+

A Petrobras iluminou mais de 25 prédios e instalações industriais da companhia, como plataformas e refinarias, em todo o Brasil com as cores do arco-íris em junho, para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. A iluminação reafirma o compromisso da empresa na defesa dos Direitos Humanos, da diversidade, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças.

Em Las Vegas

Carolina com Lynn Yaeger, jornalista americana editora de moda da Vogue
Carol Neves com Lynn Yaeger, jornalista americana editora de moda da Vogue Crédito: Divulgação
* Por Luciana Almeida, interinamente

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