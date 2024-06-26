Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Antonio Banderas confirma presença na final da 'Dança dos Famosos'

Ator espanhol atendeu ao convite de Luciano Huck para integrar elenco de jurados da competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 09:56

O ator Antonio Banderas estará na final do 'Dança dos Famosos'
O ator Antonio Banderas estará na final do 'Dança dos Famosos' Crédito: Ander Gillenea/ AFP
Antonio Banderas será uma das estrelas na final do Dança dos Famosos, no dia 7 de julho. O ator espanhol vai integrar o júri da atração do Domingão com Huck ao lado da apresentadora Fátima Bernardes. A confirmação de Banderas foi anunciada pelo jornal O Globo.
A presença do ator espanhol havia sido aventada pelo apresentador Luciano Huck nas edições anteriores em uma conversa com Fátima, que integrou a bancada de jurados. Na ocasião, ele a convidou para dançar um tango com o astro de Hollywood. Apesar disso, ainda não há confirmação se Banderas vai dançar no palco do programa.
Até agora, o Dança conta com cinco participantes na disputa: Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Bárbara Reis. No último domingo, 23, Samuel Assis foi eliminado pelos jurados.

Veja Também

Xuxa volta à Globo e ganha novo quadro no 'Fantástico"

Belo diz que terá um documentário na Globoplay no final do ano

Larissa Manoela opina sobre chegada de Maisa na Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados