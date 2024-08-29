Chitãozinho & Xororó serão homenageados no Prêmio da Música Brasileira 2025

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena

Chitãozinho & Xororó serão os homenageados da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), em 2025. A dupla comemorou a escolha. Esta será a primeira vez que a homenagem será concedida a artistas do gênero sertanejo.

"A gente já recebeu 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música", afirmou Xororó.

"O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soubemos", disse Chitãozinho.

Zé Maurício Machline, fundador do PMB, diz que este será um tributo merecido a "dois gigantes" da música brasileira.

"Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil. Estamos honrados em prestar essa homenagem a dois artistas que representam tanto a essência quanto a inovação da nossa música," disse.

HISTÓRIA DE SUCESSO

A dupla tem mais de 50 anos de carreira e ultrapassa a marca de 40 milhões de discos vendidos. Chitãozinho & Xororó já lançaram mais de 39 álbuns e onze DVDs, colecionam seis prêmios Grammy e centenas de discos de ouro, platina e diamante.