Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • CEOs da Netflix defendem o cancelamento de séries, mesmo as favoritas dos fãs
Público pequeno

CEOs da Netflix defendem o cancelamento de séries, mesmo as favoritas dos fãs

Ted Sarandos e Greg Peters afirmam que “muitos desses programas são bem-intencionados, mas falam para um público muito pequeno com um orçamento muito grande”
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 15:11

Os CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, defenderam o cancelamento do streamer dos programas favoritos dos fãs, segundo reportagem do site Entertainment.
Netflix
Netflix Crédito: Netflix
Recentemente, fãs lamentaram o fim de séries como Warrior Nun, Inside Job, 1899 e Residente Evil. Em resposta, Sarandos afirmou que a Netflix "nunca cancelou um programa de sucesso".
"Muitos dessas séries eram bem-intencionadas, mas falam para um público muito pequeno com um orçamento muito grande", disse ele recentemente à Bloomberg . "A chave para isso é que você deve ser capaz de falar com um pequeno público com um orçamento pequeno e um grande público com um grande orçamento. Se você fizer isso bem, poderá repetir sempre."
O CEO apontou como exemplo positivo o hit sul-coreano Round 6. "É muito raro que um programa como esse seja tão global quanto foi", comentou. "Em 30 horas, o mundo assistia a Round 6 sem qualquer tentativa nossa para tentar comercializar o programa para o mundo."
Greg Peters acrescentou que a Netflix trabalha de forma que o programa sul-coreano seja "algo que aconteça toda semana, e que não seja algo incomum, uma exceção".
Outros cancelamentos que irritaram os telespectadores no passado incluem The Midnight Club, Fate: The Winx Saga, The OA, The Baby-Sitters Club, Gentefied e Santa Clarita Diet. Foi criada a hashtag #CancelNetflix, que alcançou grande sucesso no Twitter no ano passado, canal para os fãs expressarem seu aborrecimento com o cancelamento de títulos que, de outra forma, teriam seguidores cult e pontuações críticas positivas, algumas das quais até marcando renovações antes de finalmente serem eliminadas.

Veja Também

Palácio Sônia Cabral terá festival de verão cultural em fevereiro

Chegou o Que Faltava e Barreiros abrem os ensaios técnicos do Carnaval de Vitória; veja fotos

Carnaval 2023: Ingressos para os desfiles também já estão à venda no Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados