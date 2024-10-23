Casamento de Luísa Arraes e Caio Blat termina após sete anos

Luisa Arraes e Caio Blat não estão mais juntos Crédito: Reprodução Instagram @luisaarraes

Caio Blat, 44, e Luísa Arraes, 31, resolveram colocar um fim no casamento de sete anos.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo ex-casal à revista Quem. Rumores de que a relação deles estaria em crise já circulavam na imprensa há algumas semanas.

Luísa e Caio estavam juntos desde 2017 e mantinham um relacionamento aberto, vivendo em casas separadas. Nos últimos meses, ela foi vista aos beijos com outros famosos, como o cantor Chico Chico, 31, filho de Cássia Eller, e o ator José Loreto, 40.