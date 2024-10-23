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Após 7 anos

Casamento de Luísa Arraes e Caio Blat termina após sete anos

Eles estavam juntos há 7 anos e teriam relação aberta; até o momento nenhum deles se pronunciou sobre o término
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 08:58

Luisa Arraes e Caio Blat não estão mais juntos
Luisa Arraes e Caio Blat não estão mais juntos Crédito: Reprodução Instagram @luisaarraes
Caio Blat, 44, e Luísa Arraes, 31, resolveram colocar um fim no casamento de sete anos.
A informação foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo ex-casal à revista Quem. Rumores de que a relação deles estaria em crise já circulavam na imprensa há algumas semanas.
Luísa e Caio estavam juntos desde 2017 e mantinham um relacionamento aberto, vivendo em casas separadas. Nos últimos meses, ela foi vista aos beijos com outros famosos, como o cantor Chico Chico, 31, filho de Cássia Eller, e o ator José Loreto, 40.
A atriz atualmente está em cartaz na novela "No Rancho Fundo" (Globo). Sua personagem na atração é Blandina, vilã que tenta a todo custo separar o galã Artur (Túlio Starling) da mocinha Quinota (Larissa Bocchino).

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