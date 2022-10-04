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Confusão

Cara Delevingne e Margot Robbie entram em confusão com paparazzo na Argentina

Segundo o tabloide TMZ, homem alega que foi agredido por seguranças das atrizes depois de tentar fotografá-las em carro de aplicativo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 08:18

Cara Delevingne e Margot Robbie entram em confusão com paparazzoRobbie entram em confusão com paparazzo
Cara Delevingne e Margot Robbie entram em confusão com paparazzo Crédito: Honopix/Reuters/Folhapress
Cara Delevingne e Margot Robbie estiveram envolvidas em uma confusão no último fim de semana ao saírem de um restaurante em Buenos Aires, na Argentina.
De acordo com o site TMZ, as atrizes chamaram um carro de aplicativo depois de jantarem na noite de sábado, 1º, mas, ao tentarem entrar no veículo, foram abordadas por um paparazzo que queria registrar o momento.
O homem, chamado Pedro Orquera, teria invadido o espaço das amigas de forma agressiva e assustado o motorista, que tentou sair do local com Cara dentro do carro e com Margot parcialmente do lado de fora.
A atriz pulou do veículo quando percebeu a partida e, nesse momento, um dos homens que acompanhava as artistas teria partido para cima do fotógrafo.
Na semana passada, a atriz e modelo foi flagrada andando pelas ruas aparentando estar sob efeito de alucinógenos; Imagens viralizaram na internet.
O TMZ diz que uma fonte afirma que Orquera teria corrido e caído sozinho, mas ele alegou à polícia local que os dois homens que acompanhavam Cara e Margot eram seguranças e o espancaram durante a confusão.
Segundo o tabloide, os homens são apenas amigos das atrizes, mas foram detidos pela polícia, apesar de não ser claro quais acusações enfrentam. O site também divulgou imagens do paparazzo ferido - ele teria quebrado o braço e sofrido ferimentos na cabeça.

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