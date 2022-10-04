Cara Delevingne e Margot Robbie entram em confusão com paparazzo na Argentina

Cara Delevingne e Margot Robbie entram em confusão com paparazzo Crédito: Honopix/Reuters/Folhapress

Cara Delevingne e Margot Robbie estiveram envolvidas em uma confusão no último fim de semana ao saírem de um restaurante em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com o site TMZ, as atrizes chamaram um carro de aplicativo depois de jantarem na noite de sábado, 1º, mas, ao tentarem entrar no veículo, foram abordadas por um paparazzo que queria registrar o momento.

O homem, chamado Pedro Orquera, teria invadido o espaço das amigas de forma agressiva e assustado o motorista, que tentou sair do local com Cara dentro do carro e com Margot parcialmente do lado de fora.

A atriz pulou do veículo quando percebeu a partida e, nesse momento, um dos homens que acompanhava as artistas teria partido para cima do fotógrafo.

Na semana passada, a atriz e modelo foi flagrada andando pelas ruas aparentando estar sob efeito de alucinógenos; Imagens viralizaram na internet.

O TMZ diz que uma fonte afirma que Orquera teria corrido e caído sozinho, mas ele alegou à polícia local que os dois homens que acompanhavam Cara e Margot eram seguranças e o espancaram durante a confusão.