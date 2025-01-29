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Cantor capixaba participa de quadro do canal "Aqueles Caras", com Chico Moedas

Rapper Akilla participou do quadro “Quem é endividado?”, da atração comandada por Alvinho, Beltrão, Chico Moedas, Donatello, Maciel e Pig
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 11:56

Akilla participou de quadro no canal 'Aqueles Caras'
Akilla participou de quadro no canal 'Aqueles Caras' Crédito: Reprodução/Youtube/Aqueles Caras
Tem capixaba entregando entretenimento em um dos principais canais de humor do país. O cantor Akilla participou do quadro “Quem é endividado? (Parte 2)”, da atração comandada por Alvinho, Beltrão, Chico Moedas, Donatello, Maciel e Pig. O canal é conhecido por seus vídeos temáticos, em que os participantes tentam descobrir informações sobre os outros com base em pistas ou características.
O episódio que o artista capixaba participou foi lançado na noite desta terça-feira (28), e já conta com mais de 500 mil visualizações no Youtube. Entre as histórias contadas, a de Akilla era sobre uma dívida de R$ 200 mil, adquirida depois de levar um golpe ao assinar um contrato.
A minha história é verdadeira. Eu realmente assinei um contrato que a multa era de R$ 200 mil de um selo (musical) que eu fiz parte em Vitória. E o cara que me fez assinar me deu um golpe. A mentira que contei no quadro é que hoje em dia eu não sou mais um endividado, o contrato já se encerrou. Fiquei cinco anos amarrado neste contrato"
Elenco do canal 'Aqueles Caras'
Elenco do canal 'Aqueles Caras' Crédito: Reprodução/Youtube/Aqueles Caras
O convite para participar da atração surgiu através de uma amiga do capixaba, que trabalha na produção do “Aqueles Caras”. Akilla disse que estavam precisando de um rapper para integrar o elenco de convidados e ela logo lembrou dele. Sem pensar muito, o artista topou a brincadeira e foi até o Rio de Janeiro gravar no início do mês.
“É um quadro que eu acompanho, meus amigos acompanham. Sei que ia dar uma visibilidade bacana na minha carreira, me expor para um novo público. Muitas pessoas que assistem o ‘Aqueles Caras’ ainda não conhecem a minha música, então era uma forma de captar mais ouvintes. E deu muito certo. Eles são muito gente boa e no final ainda ficamos resenhando”, finalizou.
Akilla é um cantor capixaba de 27 anos, nascido e criado em Vila Velha. Começou a cantar com 16 anos, participou de diversas batalhas de MC’s na Grande Vitória e aos 17 lançou sua primeira música. Na bagagem, dois EPs e um álbum intitulado “Onipresente”, além de vários singles com grandes parcerias, como Yunk Vino e Rod 3030.

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