Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Camila Queiroz relembra Angel ao abrir desfile com performance na SPFW

A atriz dividiu os holofotes com a cantora Marina Sena, que surgiu toda de lingerie vermelha tecida com transparência
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 09:04

Camila Queiroz relembra Angel com performance na SPFW Crédito: Zimel Press/Folhapress
A atriz Camila Queioz, a ninfeta Angel na novela "Verdades Secretas", reviveu por alguns segundos a personagem que a catapultou à fama. De surpresa, ela abriu o desfile da grife de moda fetichista Boldstrap na São Paulo Fashion Week, fazendo uma performance sensual assim que as luzes foram acesas.
Trajada com minitop que deixava à mostra parte dos seios, e era forrado de avianentos que pareciam balas, uma microssaia compunha o look da atriz, que abaixou e fez pose de lascívia para as câmeras ao ajeitar as botas de cano alto.
A plateia no Komplexo Tempo, onde ocorre parte desta SPFW, foi ao delírio a cada pose de Queiroz, que voltou à passarela com outro look.
Composto de corset estruturado como armadura, o visual foi combinado a calcinha e meia calça recortada com várias aberturas pelas pernas. Ainda no personagem, ela fez caras e bocas para a câmera enquanto desfilava.
A atriz dividiu os holofotes com a cantora Marina Sena, que surgiu toda de lingerie vermelha tecida com transparência na parte de trás e com extensão preenchida por plumas. Um rabo de cavalo completava a proposta selvagem alinhada a essa marca do estilista Pedro Andrade.
A coleção, intitulada Bold Ride, parecia homenagear também o look de motocross e o fetiche das criações icônicas do estilista Thierry Mugler, morto em janeiro deste ano.

Veja Também

Luciano Szafir segue internado 16 dias após cirurgia para retirar colostomia

Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal

Rumores de affair entre Anitta e James Rodriguez aumentam após post

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Moda São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados