Luciano Szafir segue internado 16 dias após cirurgia para retirar colostomia

Luciano Szafir desfilou com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress

Luciano Szafir, 53, foi uma das ausências mais sentidas no lançamento para a imprensa da segunda temporada do reality show Os Szafirs, do canal pago E!. Isso porque o ator, apresentador e empresário segue hospitalizado após a cirurgia de reversão para a retirada da bolsa de colostomia.

A operação foi realizada no último dia 16 de maio e, na ocasião, foi considerada um sucesso pelos médicos do Copa D'or, na zona sul do Rio, que o transferiram da UTI para o quarto no dia seguinte. A bolsa havia sido colocada no ano passado, após ele ter graves sequelas de uma internação por Covid.

"Ele está bem, porém continua hospitalizado", afirmou Beth Szafir, mãe de Luciano, à reportagem. "Ele está mais preocupado com os filhos [Mikael e David], que estão sentindo muita falta do pai e da mãe. Eu estou indo amanhã para Campinas [onde eles moram] para ficar com eles. Luciano vai ficar bem, se Deus quiser. E Deus há de querer."

A avó, aliás, contou que tem passado muito tempo com os netos enquanto o filho se recupera. "Como o Luciano está no hospital, eu continuo indo na casa dele [ficar com as crianças]", disse durante o evento. "Eu só não fui hoje, que estou aqui alegremente, mas amanhã cedo eu vou. Enquanto o Luciano não pode, eu estarei com as crianças todos os dias. São umas graças."

Ela conta que a cirurgia do filho acabou sendo maior do que eles esperavam. "Foi muito sério", afirma. "E agora, após 16 dias, ele continua hospitalizado. Ele fez a retirada da colostomia, e como não pode ser por laparoscopia, teve que abrir realmente para fazer uma coisa mais séria. Foi uma cirurgia que demorou bastante, umas oito horas."

Beth diz que precisou de muita força durante toda a luta do filho pela vida. "Foi um horror", confessou. "Eu sou aquela mãe judia mesmo, que se preocupa --embora não sejam só as mães judias que se preocupem."

"Luciano é uma pessoa maravilhosa e, no momento, ele está muito preocupado com os filhos, com a ausência dele e da Luhanna [Melloni], que é a esposa dele, que está direto com ele no hospital", contou. "Estou indo lá para ajudar, mas confesso que tem sido muito difícil.

"Queria que tivesse sido comigo, não com ele", afirmou a empresária. "Mas, enfim, não é a gente que escolhe."

RELEMBRE

Em junho de 2021, Luciano Szafir foi diagnosticado com Covid-19 (a segunda de três vezes em que se infectou com o coronavírus) e ficou internado por cerca de um mês. O ex-marido de Xuxa Meneghel e pai da única filha da apresentadora, Sasha, chegou a ser intubado devido às complicações do coronavírus.

No mês seguinte, Szafir teve que se submeter a uma cirurgia de colostomia na região do intestino. Ele sofreu perfuração do órgão devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar causada pela doença.

A colostomia é um tipo abertura no intestino grosso para saída de fezes ou urina e fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus. Foram 10 meses com o tipo de saco coletor na barriga e a espera para a cirurgia de reversão, já que os médicos atestaram que Luciano Szafir estava totalmente recuperado da intervenção inicial no intestino há pouco tempo.

Antes da nova cirurgia, Szafir, que chegou a desfilar no São Paulo Fashion Week, em novembro do ano passado, exibindo a bolsa de colostomia, anunciou que pretende continuar lutando pelas causas dos ostomizados.