Camila Coutinho estaria vivendo affair com irmão do cantor Silva

Segundo o jornalista Leonardo Ferreira, Juliette e Camila estiveram com Silva e Lucas no pré-réveillon de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Com o clima entre a influenciadora e o irmão do artista, a ex-bbb tirou seu time de campo. Juliette está em Courchevel, na França, curtindo a neve com as amigas Lexa, Anitta e Bianca Andrade.