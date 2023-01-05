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Em Noronha

Camila Coutinho estaria vivendo affair com irmão do cantor Silva

A influencer está em Fernando de Noronha e tem conhecido melhor o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 09:30

Camila Coutinho e Lucas Silva
Camila Coutinho e Lucas Silva: estariam vivendo um affair Crédito: Reprodução @camilacoutinho @silvas_lucas
A influenciadora e empresária Camila Coutinho vive um affair com o irmão do cantor Silva, Lucas. Segundo o jornal Extra, eles estão se conhecendo melhor em Fernando de Noronha, em Pernambuco. No réveillon, boatos surgiram de que o empresário estaria ficando com a ex-bbb Juliette Freire. 
Segundo o jornalista Leonardo Ferreira, Juliette e Camila estiveram com Silva e Lucas no pré-réveillon de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Com o clima entre a influenciadora e o irmão do artista, a ex-bbb tirou seu time de campo. Juliette está em Courchevel, na França, curtindo a neve com as amigas Lexa, Anitta e Bianca Andrade. 
Camila Coutinho foi ao encontro de Lucas Silva e chegou na manhã da última quarta-feira a Noronha, onde Silva fez show na noite do mesmo dia. A empresária terminou recentemente seu relacionamento com o carioca João Paulo Pessoa, de quem havia ficado noiva em maio de 2022.

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