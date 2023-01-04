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MC Carol mandou vídeos e fotos transando com outro homem ao ex-noivo

Funkeira fez revelações bombásticas sobre o término de seu relacionamento com Samuel da Silva. À revista, confidenciou ter enviado conteúdos sexuais gravados com o amante ao ex
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 16:12

Pelas redes sociais, MC Carol afirmou estar solteira
MC Carol deu detalhes de suas traições ao ex-noivo em entrevista Crédito: Reprodução/Instagram @mccaroldeniteroioficial
A vida afetiva de MC Carol continua nos holofotes. Após dizer que está solteira e traiu o ex (algumas vezes), a funkeira continua dando detalhes picantes de seus relacionamentos.
"Causativa", Carol fez revelações bombásticas sobre o término de seu relacionamento com Samuel da Silva. À revista "Quem", confidenciou ter enviado conteúdos sexuais gravados com o amante ao ex-noivo. Loucura! Loucura!
"Mandei vídeos, áudios e fotos minhas transando (com outro) para ele. Então, não tinha muito o que dizer? Ele fingiu estar tudo tranquilo. Ele também não tinha muito o que dizer depois da história toda que vazou.", disparou a cantora.
O novo ficante de MC Carol, como o ex, é de Guiné-Bissau. Segundo o portal UOL, os dois se conheceram durante as férias da artista em Salvador (BA). Em seu Twitter, a funkeira compartilhou prints das mensagens enviadas a Samuel.
Ainda a "Quem", MC Carol confessou que o novo "peguete" está muito apaixonado, mas que não quer se envolver seriamente. "Ele falou estar muito apaixonado por mim e me pediu em namoro. Aí, pedi uma prova de amor e ele fez. Mas não quero namorar agora. Gosto muito dele, muito mesmo. A gente não se desgrudou desde à Bahia. Ele foi no meu show aqui no Rio de Janeiro, depois fomos para um show do Baco. Também passamos Ano-Novo juntos, fomos ontem ao cinema, hoje no Cristo Redentor."
Em publicação nas redes, a cantora mostrou até uma tatuagem que o novo amor fez na cintura, onde consegue se ler "Carol Bandida".

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