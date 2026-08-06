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"Falta de empatia"

Bruno Gagliasso reclama que lanchonete fechou 10 minutos antes e gera polêmica

Ator afirmou que não conseguiu ser atendido em uma unidade do McDonald's e acabou recebendo uma onda de críticas nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 11:55

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Thiago Bruno

Bruno Gagliasso voltou a ser assunto nas redes sociais após reclamar do horário de funcionamento de uma unidade do McDonald's em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A publicação do ator gerou reações negativas entre internautas, que o acusaram de desconsiderar a rotina dos funcionários do estabelecimento.


Em um vídeo publicado nos Stories, Gagliasso contou que chegou ao restaurante pouco antes do horário de encerramento, mas foi informado de que os atendimentos já haviam sido encerrados.


"Disseram que era até às 23h, mas, na verdade, fecha 22h50. Fecharam 10 minutos mais cedo. Se liga, McDonald's", comentou o ator.


A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, diversos usuários criticaram a manifestação de Bruno, argumentando que o encerramento antecipado pode fazer parte da rotina operacional da equipe e ajudar os funcionários a cumprirem o horário de saída.


"Funcionário do McDonald's já trabalha muito. Reclamar porque fechou dez minutos antes é surreal", escreveu um internauta.


Outros comentários também relacionaram a crítica do ator ao debate sobre as condições de trabalho e a jornada 6x1.


"Dez minutos podem significar perder o último ônibus para quem trabalha", observou outro usuário.


Houve ainda quem ironizasse a situação usando trabalhos recentes do artista.

"Posso chegar na sessão do seu filme faltando dez minutos para acabar?", escreveu um perfil.


Até o momento, Bruno Gagliasso não voltou a comentar a repercussão nem respondeu às críticas recebidas após a publicação.

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