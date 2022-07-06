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Bruno Gagliasso abandona podcast após fazer cocô na calça

Ator conversava com Fernanda Paes Leme e a esposa, Gio Ewbank, quando pediu para sair por conta do desconforto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 14:48

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Thiago Bruno
Bruno Gagliasso passou por uma saia curta. O ator abandonou a gravação de um podcast com Fernanda Paes Leme e a esposa, Gio Ewbank, após perceber que fez suas necessidades.
"Tem como eu sair? Acho que caguei nas calças", disse ele. Na sequência, Fernanda começou a gargalhar, mas Gio se preocupou. "Será que tem uma calça para ele, uma cueca? Meu Deus", disparou no vídeo.
As imagens foram divulgadas pelo próprio Gagliasso em suas redes sociais. "É, acontece", escreveu com bom humor.
No podcast, o ator falou sobre as brigas com o irmão bolsonarista Thiago e estendeu uma toalha com o rosto do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às duas entrevistadoras. Giovanna contou que o marido comprou várias delas para presentear os amigos. "Tem uma mala cheia", afirmou.

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