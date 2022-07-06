Bruno Gagliasso abandona podcast após fazer cocô na calça

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Thiago Bruno

Bruno Gagliasso passou por uma saia curta. O ator abandonou a gravação de um podcast com Fernanda Paes Leme e a esposa, Gio Ewbank, após perceber que fez suas necessidades.

"Tem como eu sair? Acho que caguei nas calças", disse ele. Na sequência, Fernanda começou a gargalhar, mas Gio se preocupou. "Será que tem uma calça para ele, uma cueca? Meu Deus", disparou no vídeo.

As imagens foram divulgadas pelo próprio Gagliasso em suas redes sociais. "É, acontece", escreveu com bom humor.