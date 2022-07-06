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'Vai contra tudo o que prego', diz Bruno Gagliasso sobre briga com irmão

Em podcast, ator contou também como conversa sobre racismo com os filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 10:09

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Instagram/@brunogagliasso
A briga entre os irmãos Gagliasso foi um dos temas do primeiro episódio do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no Youtube.
O ator Bruno Gagliasso, 40, entrevistado pela mulher e pela amiga, afirmou que hoje é muito difícil uma reaproximação dele com Thiago Gagliasso, 33, seu irmão bolsonarista.
"Em algum momento talvez sim. Hoje não consigo enxergar", disse Bruno. "Não sinto admiração e afinidade por ele. A gente pensa muito diferente. Não é pensamento político. É como a gente enxerga a vida".
Segundo Bruno, o rompimento não aconteceu por briga política nas eleições de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi eleito.
"Eu e minha mulher fomos expostos de um jeito que não gostaríamos", explicou. Em 2018, Thiago contou na internet uma briga com a cunhada. "Da Giovanna não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil", ele disse ano passado.
"Hoje não vejo eu voltar a falar com o meu irmão. Não tem como. Vai contra tudo o que prego, tudo o que quero para os meus filhos", afirmou Bruno no podcast.
O ator prefere lembrar da infância dos dois, quando eram muito ligados. Bruno contou que o dia do nascimento do irmão foi um dos mais felizes de sua vida e revelou ter saudade de tudo o que viveu com Thiago.
Outros temas delicados também foram abordados na entrevista, como o período em que ele e Giovanna ficaram separados e os ciúmes que a mulher sentia de Fernanda Paes Leme, melhor amiga de Bruno. Emocionada, Fernanda contou que chegou a ser "desconvidada" para ser madrinha de casamento deles.
Os três falaram também sobre racismo e o ator detalhou como aborda o assunto com os filhos Titi, 9, e Bless, 7, que são crianças negras. Ele disse que tem medo que os dois sejam alvo de violência.
"Vou precisar ter um papo diferente do que vou ter com o Zyan", disse, referindo-se ao filho mais novo, de um ano, que é branco. "O Zyan parar em uma blitz vai ser diferente do Bless. Isso me dá muito medo".
Para ele, a melhor forma de defendê-los é oferecendo informação. "Quero meus filhos fortes, que façam a diferença".
Ele, Giovanna e Fernanda choraram ao falar sobre o tema.
Bruno defendeu os posicionamentos políticos de artistas. "Não estar posicionado é se posicionar, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo", disse. E não só para quem faz arte. É para o ser humano. Estamos beirando a barbárie".
No final do podcast, Bruno deu uma toalha com o rosto do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às duas entrevistadoras. Giovanna contou que o marido comprou várias delas para presentear os amigos. "Tem uma mala cheia", afirmou.

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