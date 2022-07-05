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Jesus Luz e Aline Campos publicam primeiras fotos juntos: 'É preciso se permitir'

O DJ e a modelo assumiram o relacionamento no mês de junho e compartilharam as imagens nesta segunda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 15:11

Jesus Luz e Aline Campos publicam primeiras fotos juntos
Jesus Luz e Aline Campos publicam primeiras fotos juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@soualinecampos
Na noite desta segunda-feira, 4, o DJ Jesus Luz e a modelo Aline Campos compartilharam as primeiras fotos juntos após assumirem o relacionamento em junho deste ano. Aline publicou imagens da viagem que fizeram para a Chapada dos Veadeiros e se declarou para o namorado.
"Certas coisas na vida não tem como explicar ou racionalizar, só sentir. E para se sentir é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração sente também. Que nossos dias sejam sempre assim. Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão", escreveu a modelo na publicação.
O casal assumiu a relação pouco tempo depois do término do casamento de Jesus Luz com a comunicadora Carol Ramiro. Os dois ficaram sete anos juntos e são pais de Malena, de 5 anos.
Nos comentários do post de Aline, amigos comemoraram e elogiaram o novo casal. "Você merece amar muito", escreveu a influencer e empresária Bianca Andrade. "Amo", comentou o humorista Rafael Portugal.

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