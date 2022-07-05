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"Gostosofobia", diz Vovó Fitness após ser impedida de tirar fotos na academia

Andréa Sunshine, de 53 anos, conhecida como "Vovó Fitness", relatou ter sofrido preconceito por ser gostosa em uma academia de Búzios, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 14:41

Andréa Sunshine, de 53 anos, conhecida como
Andréa Sunshine, de 53 anos, conhecida como "Vovó fitness", relatou ter sofrido "gostosofobia" Crédito: Reprodução/Instagram/@andrea__sunshinee
A influenciadora Andréa Sunshine, de 53 anos, conhecida como "Vovó Fitness", relatou um episódio de "gostosofobia" — uma espécie de "preconceito" com pessoas muito gostosas — em uma academia em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Sunshine contou para o jornal Extra que tudo começou quando um funcionário do local procurou ela no meio do treino.
"No dia 17 de junho, tive um treino maravilhoso e fiz as minhas imagens para as postagens no Instagram. Mas, para a minha surpresa, no sábado, fui abordada durante a metade das minhas atividades por um funcionário que se dizia gerente", disse a "Vovó Fitness".
O motivo, segundo Andréa, seria o fato dela estar chamando atenção de outros frequentadores da academia. “Por conta do meu trabalho internacional reconhecido como influencer fitness, estava gravando imagens de mais um dia de treino. Não quero discutir política interna, apesar de achar a deles obsoleta, pois estamos na era digital e todos os simpatizantes e influencers dessa área fazem postagens de suas rotinas em academias espalhadas pelo mundo todo”, afirmou.
E completou dizendo: "Mas, sim, o constrangimento preconceituoso de 'gostosofobia'. Talvez, se fosse um homem, a conduta teria sido mais respeitosa e gentil. Me senti diminuída e inferiorizada com todos os olhos virados para mim. A academia estava lotada! Fiquei gelada, sentindo palpitações já que estava com o meu pré-treino ativo e com a adrenalina altíssima".
A influenciadora disse ainda que tentou explicar a situação para o funcionário da academia, mas garante que não adiantou. "Disse a ele quem eu era, porém, ficou pior. Ele pediu para ver meu Instagram. Eu prontamente mostrei, ele reagiu com um ar de desdém e soltou um: 'Ah, você é famosa? Mas, me desculpe, não pode gravar'", frisou.
Por fim, Andréa fez uma denúncia do estabelecimento nos órgãos de defesa do consumidor. "Por que me constranger ainda mais e tornar mais longo o processo? Por que não me chamou em um canto? Ou não me deu um toque discretamente na saída? Senti um enorme desconforto e constrangimento", completou.

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