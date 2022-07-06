Juliette é acusada pelo MBL de fazer campanha para Lula em show

Juliette Freire Crédito: Instagram/juliette

A cantora e ex-BBB Juliette está sendo acusada por integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, de fazer campanha para a pré-candidatura à Presidência de Lula (PT) durante show em Caruaru, em Pernambuco.

Conforme divulgado nas redes sociais de Rubinho Nunes, vereador e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, ele e Guto Zacarias, também pré-candidato a deputado estadual em São Paulo ambos pelo União Brasil protocolaram uma representação no Ministério Público Eleitoral pedindo que Juliette e Lula paguem uma multa, já que a cantora teria transformado sua apresentação num showmício.

Juliette: "tô ouvindo muito não"

Pro povo gritar mais alto 😍"Olé, olé, olé, olá... Lula, Lula..." 🗣



JULIETTE NO SJ CARUARU#LulaPresidente2022#LulaNoPrimeiroTurno pic.twitter.com/62DhhuNYro — Dinda (@Dinda_Cacta) July 3, 2022

Na festa de São João, enquanto o público entoava "Olê, olê, olá, Lula" em coro, a cantora tirou o retorno para ouvir melhor a manifestação, riu e disse: "ê, Pernambuco, respeita!".

Nesta tarde, Juliette fez uma breve declaração nas redes sociais, sem citar o caso: "A estratégia é tão óbvia. Só não enxerga quem não quer. Próxima pauta... Vamos falar de coisa boa?!", escreveu, se referindo à polêmica que parece querer pegar carona no poder de repercussão da ex-BBB não é a primeira vez que surgem casos do gênero.

A estratégia é tão óbvia. Só não enxerga quem não quer.

Próxima pautaaa... vamos falar de coisa boa?! — Juliette 🍎🎠 (@juliette) July 5, 2022

No caso da lei eleitoral ser desrespeitada, as multas podem variar entre R$ 5 mil e R$ 25 mil, mas o caso parece estar adequado às liberdades dadas a artistas, já que a legislação não proíbe a manifestação política de nenhum cidadão. A lei, sim, impede a realização de showmícios que fariam parte da campanha política e são financiados pelos candidatos e seus partidos, mas cantores podem se manifestar nas redes sociais, durante entrevistas, em apresentações individuais ou mesmo em festivais.

A festa de São João na cidade foi financiada pelo governo de Paulo Câmara (PSB), enquanto a organização coube à prefeitura do município, de Rodrigo Pinheiro (PSDB). E, ao contrário de um showmício, o evento tinha o objetivo de entreter o público, e não de arrecadar votos.

Quando vc perder, avisa a gente?



Brasil tá precisando dar risada da cara de pessoas como você.



Abraço, querido. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 5, 2022

Como no caso do Lollapalooza, quando a cantora Pabllo Vittar manifestou apoio a Lula, o festival não contava com apresentação nem tinha patrocínio de nenhum candidato ou partido político. As manifestações políticas ocorreram de maneira orgânica, ora vindas do público, ora vindas até de músicas de cunho político criadas sem ligação com o evento, diz Taís Gasparian, advogada que também representa a T4F.

Nas redes sociais, a representação dos membros do MBL já virou motivo de piada entre os fãs da cantora, que também foi defendido pelo influencer Felipe Neto. "Quando você perder, avisa a gente?", provocou o rapaz.